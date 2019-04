Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag ist die Kundin eines Einkaufsmarktes in der Innenstadt Opfer eines Diebstahls geworden.

Die 72-Jährige hatte ihre Handtasche an den Einkaufwagen gehängt. In einem unbeobachteten Moment entwendeten dreiste Diebe den Geldbeutel aus der Tasche und entkamen unerkannt. Neben Ausweispapieren und Bargeld befand sich auch die EC-Karte der Frau in der Börse. Der Diebstahl wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Als Täter kommen zwei Frauen in Betracht, deren Identität bislang nicht festgestellt werden konnten. Unmittelbar nach dem Diebstahl wurden an einem Geldautomaten 1.000 Euro von dem Konto des Opfers abgehoben. Die Kriminalpolizei ermittelt. |mhm

