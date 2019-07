Landespolizeiamt

POL-SH: Kiel 190703: Festakt zur Verabschiedung des 10. und bisher größten Bachelorstudienganges der Landespolizei Schleswig-Holstein Hier: Einladung an die Medienvertreter

Am 04. Juli 2019, um 12.30 Uhr, findet in den Holstenhallen Neumünster die feierliche Verabschiedung des aktuellen Bachelorstudienganges für den Polizeivollzugsdienst des Landes Schleswig-Holstein statt. Der 10. Studiengang ist mit 250 Kommissarinnen und Kommissaren der bisher größte Jahrgang, der nach erfolgreichem Studium verabschiedet wird. Die Polizeibeamtinnen- und Beamten verstärken nun Dienststellen im ganzen Land. Um das Ziel 500 zusätzlicher Polizistinnen und Polizisten zu erreichen, werden auch in den kommenden Jahren bis 2023 jährlich rund 400 Anwärterinnen und Anwärter ausgebildet. Wir laden die Damen und Herren der Presse herzlich zur Berichterstattung ein. Bitte finden Sie sich bei Interesse am Donnerstag, den 04.07.2019, um 12.30 Uhr (Beginn der Veranstaltung!), in den Holstenhallen Neumünster, Halle 1, ein. Anschließend stehen Ihnen bei einem Medientermin Staatssekretär Torsten Geerdts, Abteilungsleiter Dr. Torsten Holleck, Präsident der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung Herr Dr. Jens T. Kowalski und Dekan des Fachbereichs Polizei Leitender Polizeidirektor Michael Kock zur Verfügung.

