Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Stahlmatten gestohlen

Gronau (ots)

Neun Betonstahlmatten haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gronau entwendet. Die circa zwei mal drei Meter großen Matten hatten auf einem Grundstück am Tannenkamp gelegen. Ein weiterer Diebstahl von Baumaterial ereignete sich in der gleichen Nacht am Carl-Zeiss-Weg in Gronau. Dort entwendeten Unbekannte 59 Pakete Granitfliesen von einem Firmengelände. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

