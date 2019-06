Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Rollerfahrer flüchtet nach Kollision

Südlohn (ots)

Die Flucht hat der unbekannte Fahrer eines Motorrollers am Mittwoch nach einem Unfall in Südlohn-Oeding ergriffen. Eine 56-jährige Südlohnerin wollte gegen 15.00 Uhr mit ihrem Wagen aus einer Einfahrt nach links in die Vredener Straße einbiegen. Nach eigenen Angaben hatte sie sich bereits in die Ausfahrt hineingetastet, als sich auf dem Geh- und Radweg von links ein Motorroller mit hohem Tempo genähert habe. Es kam zur Kollision, bei der der Fahrer und sein Sozius stürzten. Die beiden circa 1,60 Meter großen Jugendlichen hätten es danach abgelehnt, einen Rettungswagen zu rufen. Die Beiden entfernten sich daraufhin mit dem Roller mit niederländischem Kennzeichen in Richtung Burlo. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

