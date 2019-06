Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher durchsuchen Wohnhaus

Gescher (ots)

Sie brachen ein Fenster auf, stiegen ins Haus ein und durchsuchten Schubladen und Schränke: Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus am Mühlenweg in Gescher eingedrungen. Das Geschehen spielte sich zwischen 08.45 Uhr und 10.50 Uhr ab. Ob und was die Täter entwendeten, stand zunächst noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

