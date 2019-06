Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Beim Abbiegen gestürzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Pedelec-Fahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Bocholt erlitten. Der 53-jährige war gegen 16.45 Uhr auf der Straße "In der Ziegelheide" unterwegs. Als der Bocholter nach links in die Straße "Am Ziegelofen" einbiegen wollte, stürzte er auf der nassen Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

