Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Roller gestohlen statt gekauft

Heek (ots)

Von der Probefahrt mit einem Motorroller ist ein Unbekannter am Mittwoch in Heek-Nienborg nicht zurückgekehrt. Der vermeintliche Kaufinteressent hatte sich bei einer Heekerin gemeldet, die das Fahrzeug auf einer Verkaufsplattform im Internet inseriert hatte. Der Rollerdieb war gegen 17.00 Uhr an der Eper Straße erschienen, um das Fahrzeug in Augenschein zu nehmen. Er entfernte sich über die Wexter Straße. Bei dem gestohlenen Zweirad handelt es sich um einen blau lackierten Motorroller vom Typ Peugeot Jetforce. Der Unbekannte war etwa 16 Jahre alt, hatte dunkles Haar sowie einen Bartflaum und war bekleidet mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell