Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Radfahrer schwer verletzt

Bühl (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr am frühen Sonntagnachmittag die Dr. Georg-Schaeffler-Straße in nördlicher Richtung, bemerkte, dass er zu weit gefahren war und setzte sein Fahrzeug zurück. Ein auf der Dieselstraße befindlicher Radfahrer kam zu Fall, wobei noch nicht völlig geklärt ist, ob es zu einer Kontakt zwischen Pkw und Fahrrad kam oder der Radfahrer durch das Zurücksetzen des Pkw überrascht wurde und alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Biker erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsdienst aus Baden-Baden hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

