Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mit zwei Anzeigen endete eine von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen am Montag gegen Mitternacht in Krauchenwies durchgeführte Verkehrskontrolle eines Pkw. Auf die Frage nach seinem Führerschein gab der 28-jährige Fahrer sofort an, keinen mehr zu besitzen, da dieser vor einiger Zeit aufgrund eines im Ausland begangenen Verkehrsverstoßes einbehalten wurde. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen seine 24-jährige Ehefrau wird ebenfalls ermittelt, da diese ihm ihr Fahrzeug überließ, obwohl sie möglicherweise von dem Fahrerlaubnisentzug ihres Mannes wusste.

Gammertingen

Alkohol im Straßenverkehr

Augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 41-jähriger Pkw-Lenker, welcher von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr in Gammertingen kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den anfänglichen Verdacht der Beamten. Der Mann wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen.

Bad Saulgau

Unfall mit erheblichem Sachschaden

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 83.500 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der L 280 zwischen Braunenweiler und Dürnau. Der 52-jährige Lenker eines Pkw mit Anhänger befuhr die L 280 aus Richtung Braunenweiler kommend in Richtung Dürnau, als sein Gespann vermutlich aufgrund starker Windböen ins Schlingern geriet. Hierdurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dort einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall zog sich der 52-Jährige leichte Verletzungen zu. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Am Zugfahrzeug wie auch am Anhänger entstand erheblicher Sachschaden.

Bad Saulgau

Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde die 48-jährige Beifahrerin in einem Pkw bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag kurz nach 12.00 Uhr an der Kreuzung Kaiserstraße/Hindenburgstraße in Bad Saulgau. Ein 45-jähriger Autofahrer wollte die Kaiserstraße aus der Hindenburgstraße kommend in Richtung Hauptstraße überqueren und übersah hierbei einen auf der Kaiserstraße in Richtung Platzstraße fahrenden, bevorrechtigten Pkw eines 44-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision wurde die 48-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 44-Jährigen leicht verletzt, an beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.500 Euro.

Pfullendorf

Sachbeschädigung durch Brandlegung

Unbekannte Täter setzten Sonntag gegen 01.30 Uhr einen mit Brandmaterial für den Funken beladenen Gummiwagen im Pfullendorfer Bühlweg in Brand. Zwei Zeugen fiel der Brand an der Funkenstelle sowie ein Pkw auf, welcher in diesem Moment mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vom Brandort flüchtete. In dem silbergrünen Fahrzeug sollen sich mindestens zwei Personen befunden haben. Den Zeugen gelang es zusammen mit weiteren Personen, den brennenden Anhänger von der eigentlichen Funkenstelle wegzuschieben. Der Wagen brannte komplett nieder, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den möglichen Verursachern aufgenommen, sachdienliche Hinweise erbittet der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/20160.

