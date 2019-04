Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auto verliert Rad

Bühl (ots)

Ein 56-jähriger Fiesta-Fahrer war am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn A5 in Richtung Basel unterwegs, als er kurz vor der Ausfahrt Bühl verdächtige Geräusche aus dem Bereich des linken Vorderrades seines Autos vernahm. Um nicht auf der Autobahn liegen zu bleiben, fuhr der Mann an der Ausfahrt Bühl ab und steuerte seinen Fiesta in Richtung Industriegebiet Bühl. Der linke Vorderreifen löste sich zunehmend auf und beschädigte dabei den Kotflügel. Schließlich löste sich die Felge mit den verbliebenen Reifenfetzen von der Radnabe worauf die Fahrt auf der Bremsscheibe weiterging. So fahrend schaffte es das Auto noch bis zur BFT-Tankstelle in Bühl Vimbuch, wo die Fahrt endete. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Beim Fahrer wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ein Alkotest wurde durchgeführt. Ein vierwöchiges Fahrverbot folgt. /br

