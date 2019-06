Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mit Pedelec zusammengestoßen

Ahaus (ots)

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch gegen 19.25 Uhr in Ahaus vor ein Pedelec gelaufen, mit dem eine Frau auf der Jahnstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitten die 14-jährige aus Ahaus und die Fahrerin des Zweirads leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 52-jährige Ahauserin in ein Krankenhaus.

