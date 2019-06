Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf Radweg kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Radfahrerinnen bei einem Zusammenstoß am Mittwoch in Bocholt-Lowick erlitten. Dazu war es gegen 17.30 Uhr auf einem Radweg im Bereich zwischen Reeser Straße und Anholter Straße gekommen: Eine 20-jährige Bocholterin war in Richtung Reeser Straße unterwegs und stieß in einer Linkskurve mit einer entgegenkommenden 72-jährigen Bocholterin zusammen. Die beiden Frauen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell