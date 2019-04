Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Fahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis kontrolliert

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, hielt die Polizei einen Audi an. Bei der Kontrolle konnte aus dem Innenraum Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Fahrer räumte ein, geringe Mengen Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkotest ergab einen Wert über der Grenze zur Ordnungswidrigkeit. Einen Führerschein konnte der 39-Jährige auch nicht vorzeigen. Eine Abfrage in den behördlichen Systemen ergab, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits gerichtlich entzogen war. Er wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen einer Trunkenheitsfahrt nach dem Straßenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht. Die 40-jährige Fahrzeughalterin, die mit im Auto saß, hat damit gegen ihre Halterpflichten verstoßen und wird ebenfalls angezeigt.

++++++++ 0784813

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell