Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunken und verletzt auf dem Weg ins Krankenhaus einen Unfall verursacht

Ulm (ots)

Am Freitag hatte sich ein 69-Jähriger zuhause verletzt. Um seine Wunden versorgen zu lassen, fuhr er mit seinem Auto zum Krankenhaus. Aufgrund seiner Verletzungen an der Hand hatte er Mühe, von der Radstraße in die Kapellenstraße abzubiegen. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Mercedes. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden an beiden Autos beträgt je 1.500EUR. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert weit über der zulässigen Grenze von 1,1 Promille ergab. Neben der Versorgung seiner Handverletzungen wurde in der Klinik auch eine Blutprobe erhoben. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der Fahrer wird wegen einer Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige gebracht.

