Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bike-Akku gestohlen

Ulm (ots)

Neue Produkte erzeugen auch neue Begehrlichkeiten. Nachdem die ersten E-Bikes in die Jahre kommen, wird vermehrt ein Ersatz-Akku fällig. Leider geschieht die Ersatzbeschaffung nicht immer auf ehrliche Weise. Das musste eine Fahrradfahrerin am Freitag in Ulm erfahren. Sie hatte am Vormittag an der Universität ihr Elektrofahrrad abgeschlossen abgestellt. Als sie am Nachmittag sich wieder auf den Heimweg machen wollte, fehlte der Akku. Die Verriegelung war gewaltsam aufgehebelt worden und das Fahrrad beschädigt. Der Schaden und der Wert des Akku's wird auf ca. 900EUR geschätzt. Da der Abstellort öffentlich mit einer Videoanlage überwacht wird, hofft die Polizei, den Dieb anhand der Bilder identifizieren zu können.

+++++++++++++++++++++++++++ 0783729

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell