Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Und auf die Pizza warten sie vielleicht noch heute

Ulm (ots)

Ein Pizza-Lieferant bekam gegen Mitternacht von Freitag auf Samstag plötzlich ein logistisches Problem. Sein Lieferauto wurde von der Polizei in der Heidenheimer Straße kontrolliert. Das Auto war in einem desolaten Zustand. Die Vorderreifen hatten gar kein Profil mehr. Auch die Lichter waren defekt. Dem Gesamteindruck nach hatte der Toyota wohl nur noch Schrottwert. Das Auto wurde deshalb an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer und auch der Fahrzeughalter sind für den verkehrswidrigen Zustand verantwortlich und werden deshalb auch beide zur Anzeige gebracht.

