Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nachmittag am Glühweinstand endet für 43-Jährigen mit Ausnüchterung im Polizeigewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Für einen erheblich alkoholisierten 43-jährigen Mann, der auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt andere Besucher belästigte und einem Platzverweis der Polizei nicht nachkam, endete der gestrige Donnerstagnachmittag letztlich im Polizeigewahrsam.

Der Betrunkene war gegen 16:45 Uhr an einem Glühweinstand am Friedrichsplatz aufgefallen, weil er dort Gäste und das Personal lauthals anpöbelte. Die Mitarbeiter der Bude wendeten sich aus diesem Grund hilfesuchend an Ordnungspolizisten der Stadt Kassel, die zu Fuß auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs waren. Als nur kurze Zeit später eine ebenfalls auf dem Weihnachtsmarkt eingesetzte Polizeistreife hinzustieß und einen Platzverweis gegen den 43-Jährigen aussprach, reagierte er äußerst aggressiv und weigerte sich vehement, die Örtlichkeit zu verlassen. Die Polizisten brachten den betrunkenen 43-Jährigen aus dem Kreis Paderborn, bei dem ein Atemalkoholtest rund 1,8 Promille zum Ergebnis hatte, schließlich zur Ausnüchterung ins Gewahrsam.

