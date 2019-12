POL-KS: Geldbörse aus Handtasche gestohlen: Polizei erbittet Hinweise auf unbekannte Diebe

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Eine 72-jährige Frau wurde am gestrigen Donnerstagmittag in einem Discounter in Hofgeismar Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Während sie einkaufte, hatten bislang unbekannte Täter die Börse aus ihrer umgehängten Handtasche gestohlen und waren anschließend geflüchtet. Da eine Beschreibung der möglichen Täter und eines durch sie genutzten Autos vorliegt, erhoffen sich die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar, die mit den weiteren Ermittlungen betraut sind, Zeugenhinweise zu erhalten.

Wie die 72-Jährige bei ihrer Anzeigenerstattung bei der Polizeistation Hofgeismar am Donnerstagnachmittag angab, hatte sich der Diebstahl gegen 12:50 Uhr in einem Discounter in der Industriestraße ereignet. Während sie sich an einem Regal Waren anschaute, bemerkte sie plötzlich zwei sehr dicht neben ihr stehende Männer. Als ihr nur wenige Augenblicke später auffiel, dass ihre an der Schulter getragene Handtasche geöffnet war und ihre Geldbörse daraus gestohlen wurde, waren beide bereits außer Sichtweite. Die geschockte Frau konnte anschließend noch beobachten, wie die Verdächtigen den Discounter verließen, in ein geparktes Auto stiegen und wegfuhren. Sie beschreibt die beiden verdächtigen Männer, bei denen es sich möglicherweise um die Täter gehandelt hat, wie folgt:

1. Etwa 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, graue Gesichtshaut mit mehreren schwarzen Muttermalen, kurze schwarze Haare, trug eine graue Arbeitshose und -jacke mit Applikationen, osteuropäisches Erscheinungsbild, wirkte insgesamt ungepflegt.

2. Etwa 30 Jahre alt, schlank, kurze schwarze Haare, bekleidet mit grauer Arbeitshose und -jacke mit gelben Applikationen, trug Arbeitshandschuhe in einer Hand.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen des Herstellers VW mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben oder den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar Hinweise auf die beschriebenen Verdächtigen sowie das Auto geben können, melden sich bitte unter Tel.: 05671-99280 bei der Polizeistation Hofgeismar oder unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

