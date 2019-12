Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf B 83: Autofahrer verletzt ins Krankenhaus; Verkehr läuft wieder

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 14:08 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4460041 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Bundesstraße 83 (Espenau - Landkreis Kassel): Die Unfallstelle auf der B 83 bei Espenau ist seit 15:15 Uhr geräumt. Seitdem läuft der Verkehr dort wieder. Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, waren an dem Unfall gegen 13:45 Uhr ein Pkw und ein Lkw beteiligt. Der Fahrer des Wagens ist mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden. Informationen über die Art und Schwere der Verletzungen liegen momentan noch nicht vor. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang zur Folge, war der Pkw von der B 7 gekommen und auf die B 83 in Richtung Hofgeismar abgebogen. Dort hielt das Auto rechts an und der Fahrer wollte dann offenbar wenden und zurück in Richtung B 7 fahren. Dabei wurde der Wagen von dem von hinten kommenden und in Richtung Hofgeismar fahrenden Lkw erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls war der Pkw erheblich beschädigt worden und landete im Straßengraben. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 83 vorübergehend voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

