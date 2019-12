Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Papiercontainer in Brand gesetzt und Fassade von Einkaufsmarkt beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in der Baunataler Innenstadt drei Papiercontainer in Brand gesetzt und sind anschließend unerkannt geflüchtet. Während bei einem Brand zwei Container zerstört wurden, beschädigten die Flammen einer anderen brennenden Tonne vor einem Einkaufsmarkt auch die Hausfassade. Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West. Sie suchen Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen in der Baunataler Innenstadt gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ging die erste Brandmeldung bei der Feuerwehr gegen 03:05 Uhr ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Papiercontainer vor einem Getränkemarkt, neben einem Parkplatz an der Maximilian-Kolbe-Straße, bereits im Vollbrand. Das Feuer hatte auch schon die Brandmeldeanlage des Einkaufsmarktes ausgelöst. Die Feuerwehr konnte zwar durch ihre Löscharbeiten ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern, an der Hausfassade des Marktes entstand allerdings durch die Rußablagerungen ein geschätzter Sachschaden von rund 1.000 Euro. Auch die Tonne brannte komplett ab.

Kurze Zeit später, gegen 03:30 Uhr, ging dann die zweite Meldung eines Brandes in unmittelbarer Nähe ein. In der Rembrandtstraße hatten offenbar dieselben Unbekannten zwei Papiertonnen, die vor einem Mehrfamilienhaus standen, angezündet. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr wurden die beiden Container zerstört.

In beiden Fällen fehlte bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen jede Spur von den Tätern. Die Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

