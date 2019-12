Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einsatz wegen Randalierer: Aggressiver 34-Jähriger und dessen Besucher greifen Streife an; Polizist durch Schlag verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein Polizeieinsatz anlässlich eines Randalierers in einem Mehrfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Bettenhausen endete in der Nacht zum heutigen Donnerstag mit Festnahmen und einem leicht verletzten Polizisten. Nachdem Anwohner die Polizei wegen des randalierenden 34-Jährigen gerufen hatten, griff der alkoholisierte Mann die eingesetzten Beamten an und äußerte Bedrohungen sowie Beleidigungen. Bei der Festnahme des Randalierers gingen schließlich eine 37-jährige Frau und ein 39-jähriger Mann, die in der Wohnung des 34-Jährigen zu Besuch waren, die Beamten körperlich an. Während sich der 34-Jährige nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten muss, leiteten die Polizisten gegen die beiden Besucher Anzeigen wegen des Versuchs der Gefangenenbefreiung ein.

Wie die Polizisten des Reviers Ost berichten, wurden sie gegen 01:30 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße, nahe der Jakobsgasse, gerufen. In einer Wohnung des Hauses konnten sie schnell den gemeldeten Randalierer, der bei Eintreffen der Beamten Gegenstände aus dem Fenster warf, ausmachen. Im Verlauf des weiteren Einsatzes schlug der äußerst aggressive Mann, der vollkommen außer Rand und Band war, einem der Polizisten ins Gesicht. Dieser erlitt leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Als die beiden in der Wohnung anwesenden Besucher dann versuchten, die Festnahme des 34-Jährigen zu verhindern, setzten die Beamten auch Pfefferspray gegen die Angreifer ein. Mithilfe weiterer Streifen, die hinzugeeilt waren, erfolgten schließlich die Festnahmen. Die Ermittlungen gegen die drei Tatverdächtigen dauern an.

