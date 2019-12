Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Knurrender Hund vertreibt Räuber in Bad Emstal; couragierter Autofahrer stoppt Täter nach weiterem Überfall

Kassel (ots)

Bad Emstal (Landkreis Kassel):

Ein couragierter Autofahrer stoppte am gestrigen Mittwochnachmittag in Bad Emstal einen 36-Jährigen, der dringend tatverdächtig ist, zuvor ein Schuhgeschäft und eine Apotheke überfallen zu haben. Während er in dem Geschäft offenbar aus Angst vor einem knurrenden Hund von seinem weiteren Vorhaben abließ, erbeutete er kurze Zeit später unter Vorhalt eines Messers Geld aus der Kasse der Apotheke. Dem vorbeikommenden Zeugen gelang es schließlich, den flüchtenden Täter in unmittelbarer Nähe zu stellen. Die Ermittlungen gegen den festgenommenen 36-Jährigen dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt.

Knurrender Hund vertreibt Täter

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen mitteilen, betrat der maskierte Täter zunächst gegen 15:30 Uhr das Schuhgeschäft in der Kasseler Straße. Im Laden befand sich der Hund, der sofort auf den Maskierten losging und ihn anknurrte. Der offenbar durch das Tier verängstigte Täter zog nun seine Maskierung herunter, versuchte sich sogar noch mit einer belanglosen Frage aus der Affäre zu ziehen und verließ anschließend schnell das Geschäft.

Raub auf Apotheke mit Messer

Nur 20 Minuten später kam es offenbar durch denselben Täter zum Überfall der direkt gegenüberliegenden Apotheke in der Kasseler Straße. Der maskierte Räuber entnahm unter Vorhalt eines Messer Geld aus der Kasse und flüchtete anschließend. Eine Apothekerin eilte dem Täter hinterher und schrie gleichzeitig auf der Straße um Hilfe. In diesem Augenblick kam der Zeuge mit seinem Auto vorbei und wurde auf die Situation aufmerksam. Nachdem er erfuhr, was geschehen war, nahm er mutig die Verfolgung zu Fuß auf. In der Schulstraße konnte er den Räuber, der sich gerade seiner Maskierung und des Messers entledigt hatte, stoppen und festhalten, bis kurze Zeit später die Streifen der Polizeistation Wolfhagen hinzueilten.

Der tatverdächtige 36-Jährige, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell