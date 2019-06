Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 29.06.2019

Diepholz (ots)

PI Diepholz

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Bruchhausen-Vilsen - Zwei Sachbeschädigungen an Pkw Am Freitag, den 28.06.2019, kam es in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr zu zwei Sachbeschädigungen an Pkw auf dem Parkplatzgelände des Festivals "Hill of Dreams". Dabei wurden von einer unbekannten Person der Pkw Volvo eines 19-jährigen Geschädigten aus Verden sowie der 3er BMW eines 24-jährigen aus Stuhr mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000,- Euro. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen (04252/938510) gemeldet werden.

Syke - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin Am 28.06.2019, um 15.20 Uhr, befuhr eine 58-jährige aus Syke mit ihrem Fahrrad die Sudweyher Straße in Richtung Barrier Straße. In Höhe einer dortigen Verkehrsverengung kam ihr ein Fahrer eines Pkw entgegen. Die Radfahrerin musste abbremsen und ausweichen. Dabei stürzte sie und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Der Fahrer des Pkw sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Syke (04242/9690) in Verbindung zu setzen.

Twistringen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am 28.06.2019, gegen 15.15 Uhr, befuhr ein 69-jähiger aus Goldenstedt mit seinem Pkw die Vechtaer Straße in Richtung Goldenstedt. Der Alleinbeteiligte kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Bäume und kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend mit seinem Pkw zum Stehen. Der Unfallbeteiligte musste von der Feuerwehr aus dem verunfallten Pkw geborgen werden und wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Pkw und an der Unfallstelle entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000,- Euro.

PK Sulingen

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

Zeugen gesucht! Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

In der Nacht von Donnerstag (27.06.2019) auf Freitag ist in dem Stuhrer Wohngebiet Am Großen Heerweg durch einen unbekannten Täter der Transporter geöffnet und verschiedene Werkzeuge sowie ein Baustellenradio entnommen worden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat und der Täterschaft werden bei der Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen genommen.

Höhe Diebesgut: 1400 Euro

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell