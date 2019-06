Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfall mit 4 Verletzten in Diepholz - Brand einer Scheune in Aschen - Unfall mit zwei Motorradfahrern in Syke ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Unfallflucht

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz des Combimarktes in der Mindener Straße entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Ein unbekannter Pkw-Fahrer war gestern in der Zeit von 07.00 Uhr bis 14.15 Uhr gegen einen geparkten Skoda gefahren und war dann geflüchtet. Die Fahrerseite des Skoda wurde dabei stark beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Wagenfeld, 05444 / 994200, entgegen.

Diepholz - Unfall

Bei einem Unfall in der Nacht gegen 00.50 Uhr wurden insgesamt 4 Personen leicht verletzt. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer hatte an der Kreuzung Eschfeldstraße / Hindenburgstraße die Vorfahrt mißachtet und war mit einem Pkw eines 24-Jährigen kollidiert. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt, die zwei 28-jährigen Mitfahrer im Pkw des 29-Jährigen wurden ebenfalls leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen ca. 5000 Euro.

Aschen - Brand einer Scheune

Am Mittwoch gegen 19.10 Uhr entdeckte ein Zeuge den Brand in einer Scheune in der Straße Steinkamp. Er alarmierte sofort die Feuerwehr, die den Brand zu löschen begann. Während der Löscharbeiten brach die Scheune völlig zusammen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 30000 Euro. Die Scheune und das angrenzende Haus waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs unbewohnt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weyhe - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Mittwoch gegen 14.00 Uhr wurden zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Eine 18-jährige Fahrerin eins VW-Golf hatte auf der Sudweyher Straße die vor ihr abbremsen und anhaltenden Fahrzeuge übersehen und war aufgefahren. Sie traf zunächst einen VW-Transporter, dessen 35-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Der Transporter wiederum wurde auf einen Ford einer 31-jährigen Fahrerin geschoben, die ebenfalls leicht verletzt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro.

Syke - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 26.06.2019, gegen 15.00 Uhr, befuhren ein 18-jähriger aus Asendorf sowie ein 18-jähriger aus Sudwalde mit ihren Motorrädern die Halbetzer Straße in Richtung Heiligenfelde. In einer Linkskurve kam der Asendorfer ins Rutschen und stürzte. Der dahinter fahrende Motorradfahrer aus Sudwalde musste ausweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Die beiden Motorradfahrer wurden leicht verletzt. An den Motorrädern entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell