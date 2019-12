Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei berauschte Fahrer bei Verkehrskontrollen gestoppt; Flucht vor Streife endet in Sackgasse

Kassel (ots)

Kassel:

Bei Verkehrskontrollen, die Beamte des Polizeireviers Ost in der Nacht zum heutigen Freitag in Kassel durchführten, stoppten die Polizisten zwei berauschte Fahrer. Während der 33-jähriger Fahrer eines VW die Anhaltezeichen der kontrollierenden Beamten sofort beachtete, versuchte der 21-jährige Audifahrer sich der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit zu entziehen. Seine Flucht vor der Polizei endet jedoch abrupt, als er den Wagen in eine Sackgasse lenkte.

Zunächst hatten Polizisten des Reviers Ost gegen 23:15 Uhr den VW in der Dresdener Straße auf dem Parkplatz Schwanenwiese angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass nicht nur der Innenraum des Wagens verräterisch nach Marihuana roch, sondern der 33-jährige Fahrer aus Niestetal offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs war. Nach Entnahme einer Blutprobe auf dem Revier wurde der VW-Fahrer, der sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Verkehr verantworten muss, wieder entlassen.

Gegen 3 Uhr fiel einer anderen Streife des Polizeireviers Ost in der Scharnhorststraße der Audi mit bulgarischen Kennzeichen auf, der offensichtlich nach Erblicken des Streifenwagens stark beschleunigte. Die Polizisten folgten dem davonrasenden Auto und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen, die zunächst unbeachtet blieben. In der Sackgasse im Stadtteil Wesertor endete schließlich die kurze Flucht. Bei der Überprüfung des 21-jährigen Fahrers aus Vellmar stellte sich dann heraus, warum er die Verkehrskontrolle gescheut haben könnte, denn der junge Mann hatte gar keinen Führerschein und stand offenbar auch noch unter Drogeneinfluss. Er musste die Beamten auf das Revier begleiten und sich einer Blutprobe unterziehen. Die Polizisten leiteten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr gegen der 21-Jährigen ein.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell