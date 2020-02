Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.02.2020

Goslar (ots)

Einbruch

Clausthal. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Jungendzentrum "Am Klepperberg" ein. Hierbei wurde u.a. eine Spielekonsole entwendet. Der bei der Tat entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Clausthal unter 05323 941100 oder die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Sachbeschädigung

Goslar. In der Zeit vom 01.01.2020 bis 19.02.2020, beschmierte ein bislang unbekannter Täter zwei Hauswände mit einem Farbstift "An der Gose". Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

