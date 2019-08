PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Balkonbrand in Bad Schwalbach

Bad Schwalbach (ots)

Am 21.08.2019 kam es um 12:50 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Bräunchesberg". Die 32jährige Bewohnerin hatte auf dem Balkon geraucht und die Zigarettenkippe anschließend in einen Mülleimer auf dem Balkon geworfen. Da die Kippe nicht ganz aus war, entzündete sich der Inhalt des Eimers. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Bad Schwalbach schnell gelöscht werden. Der Balkon und die Hauswand wurden beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.

