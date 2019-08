PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Festnahme eine Graffiti-Sprayers in Oestrich-Winkel

Bad Schwalbach (ots)

Am 09.08.2019 wurde gegen 23.10 h durch einen aufmerksamen Zeugen ein Mann beobachtet, wie dieser in der Rheingaustraße in Oestrich-Winkel Häuserwände mit Graffiti besprühte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die Polizei und die Stadtpolizei, konnte die Person auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz durch einen Mitarbeiter der Stadtpolizei Oestrich-Winkel bis zum Eintreffen der Polizei angetroffen und festgehalten werden. Der 40 jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz ist hinreichend bekannt wegen Sachbeschädigung mittels Graffiti. In dieser Nacht besprühte er mindestens 2 Mehrfamilienhäuser, ein Einfamilienhaus sowie eine Mülltonne eines Supermarktes. Es wird zur Zeit von einem geschätzten Schaden von ca. 1500 Euro ausgegangen, der allerdings nicht abschließend beziffert werden kann.

