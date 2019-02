Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Altenheim und ein versuchter Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven - es blieb bei Hebelversuchen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Nacht zum Sonntag, 24.02.2019, hebelten bislang unbekannte Täter die Tür eines Altenheims in der Rheinstraße auf. Zurzeit können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Außerdem kam es offenbar in der Preußenstraße in der Zeit von 16:30 - 19:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort wurde nach jetzigem Ermittlungsstand versucht, die Tür aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch, so dass kein Eindringen in die Wohnung stattfand.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auffälliges beobachten konnten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

