POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 22.02.2019 bis 24.02.2019

Brände

Am frühen Freitagmorgen musste die Berufsfeuerwehr der Stadt Wilhelmshaven dreimal ausrücken, da es zu mehreren Bränden von Abfalltonnen bzw. Restmüllcontainer im Stadtteil Bant gekommen war. Der erste Brand wurde der Polizei gegen 05.10 Uhr gemeldet. Dabei brannten zwei Abfalltonnen in der Wilhelm-Krüger-Straße und durch die Hitzeentwicklung wurde eine weitere Abfalltonne beschädigt. Gegen 05.45 Uhr brannte dann ein Müllcontainer in der Bremer Straße und gegen 06.50 Uhr zwei Altpapiercontainer in der Oldeoogestraße.

Am Sonntagvormittag, gegen 10.35 Uhr, wurde in der Börsenstraße ein weiterer Müllcontainerbrand gemeldet. Auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses, unmittelbar an einem eingeschossigen Anbau, gerieten drei Müllcontainer aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurden vollständig zerstört. Durch den Brand wurde das Gebäude erheblich verrust. Eine Fensterscheibe wurde zerstört und die Holzkonstruktion des Daches leicht beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete mehrere Gegenstände (unter anderem Herrenoberbekleidung, zwei Handtaschen, zwei Rasierapparate, eine Kulturtasche) aus unterschiedlichen Geschäften der Wilhelmshavener Innenstadt. Anschließend wurden sie in einer Tasche verstaut und auf einem Gepäckträger eines Fahrrades vor der Nordseepassage abgestellt. Durch das dortige Sicherheitspersonal wurde die Tasche dann aufgefunden und der Polizei übergeben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung/versuchter Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Am Samstagvormittag, in der Zeit zwischen 11.00 und 13.00 Uhr, wurde die Heckscheibe eines Pkw's in der Friedenstraße (Jadestadion) zerstört. Ob der Täter etwas entwendet hat oder es sich lediglich um eine Sachbeschädigung gehandelt hat, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Verkehrsunfälle

Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 23jähriger Wilhelmshavener mit seinem Pkw die Friedenstraße in Richtung Westen. Als er dann nach links in die Berliner Straße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der auf der Friedenstraße in Richtung Osten (Gökerstraße) fuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer schwer und der Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 15.000 Euro geschätzt.

Bereits am Freitagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein Lkw beim Rangieren vorwärts gegen einen Begrenzungspoller aus Stein in der Bahnhofstraße. Der Lkw wurde dadurch nicht unerheblich beschädigt. Der Poller wurde durch den Zusammenstoß aus der Pflasterung gerissen (siehe Foto!).

Sonstiges Am Samstagvormittag konnte die Polizei einem Austernfischer im wahrsten Sinne des Wortes aus der Klemme helfen: Der Vogel hatte sich in der Arthur-Grunewald-Straße (am Jadeweserport) unter einem Stein eingeklemmt und konnte von dem einschreitenden Polizeibeamten aus seiner misslichen Lage befreit werden. Daraufhin flog der Vogel, offensichtlich unverletzt, davon!

