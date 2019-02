Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel vom 22.02.2019 bis 24.02.2019

Wilhelmshaven (ots)

Freitag, 22.02.2019

Reifen zerstochen Bockhorn- Am Freitagmorgen, gegen 08:30 Uhr, stellte die an der Nordstraße wohnende Besitzerin eines blauen Opel Astra fest, dass alle Reifen ihres Pkw zerstochen wurden. Der Pkw stand zur Tatzeit, von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19.00 Uhr und 08.30 Uhr, auf einer in Wohnhausnähe gelegenen Parkfläche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 entgegen.

Unfallflucht Bockhorn- Bereits am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf dem zwischen den Straßen Am Markt und Klinkerhof gelegenen Teilstück der Urwaldstraße ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines grauen Kleinwagens fuhr auf einen blauen Dacia auf, der an einer Fahrbahnverengung verkehrsbedingt halten musste. Nach der Kollision, bei der zumindest am Dacia Sachschaden entstand, soll sich die Fahrerin des Kleinwagens unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 entgegen.

