POL-WHV: Presse PK Jever von Freitag, 22.02.19 bis Sonntag, 24.02.19

Verkehrsunfälle

Ort: Jever, Alter Markt Zeit: Freitag, 22.02.19, 18.08 h

Ein Fahrzeugführer bog in Jever, aus Richtung Von-Thünen-Ufer kommend, nach links auf den Alten Markt, Fahrtrichtung Kaakstr., ab. Dabei kam der Pkw aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast eines Verkehrszeichens, welcher durch den Aufprall abgeknickt wurde. Der verursachte Schaden wird auf 100 EUR geschätzt. Die Insassen des verursachenden Pkw sammelten vor Ort ihre abgefallenen Fahrzeugteile ein und entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Vorfall war von Zeugen beobachtet worden, welche die Polizei verständigten. Das verursachende Fahrzeug konnte wenig später in einer Parkbucht am Ochsenhammsweg angetroffen werden. Der Schaden an dem Pkw wird auf 3000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern noch an.

Ort: Jever, Milchstr. Zeit: Freitag, 22.02.19, 22.00 h bis Samstag, 23.02.19, 13.30 h

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen in der Milchstr. (Höhe Haus Nr. 23) geparkten Pkw (Ssangyong Rexton) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder dessen Führer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever (Tel. 04461/92110) in Verbindung zu setzen. (201900227075)

Ort: Wangerland/Middoge, L808/Häuptlingsstr. Zeit: Samstag, 23.02.19, 13.45 h

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 808, aus Richtung Jever kommend, in Fahrtrichtung Carolinensiel. Kurz vor Erreichen der Einmündung L 808/Häuptlingsstraße (Middoge) überholte er ein landwirtschaftliches Gespann, bestehend aus Traktor und zwei Anhängern. Während dieses Überholvorganges setzte der Führer des landwirtschaftlichen Gespannes den Fahrtrichtungsanzeiger nach links, da er in Richtung Middoge abbiegen wollte. Dadurch geriet der überholende Pkw-Fahrer in Panik, riss das Lenkrad nach links und fuhr schließlich in einen Straßengraben. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Durch den Aufprall im Straßengraben wurden zwei Insassen des Pkw leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 2500 EUR. (201900227494)

Straftaten

Ort: Schortens, Eilksstr., sowie Friedeburg, Hilmersburger Weg Zeit: Samstag, 23.02.19, 02.45 bis 04.30 h

Aus einem in der Eilksstraße in Schortens geparkten Pkw (nicht verschlossen) wurde von unbekannten Tätern der Fahrzeugschlüssel abgezogen und entwendet. Der Geschädigte äußerte einen Tatverdacht, welcher sich auf die Insassen eines Pkw bezog, der zum Zeitpunkt seiner Feststellung vom Ort wegfuhr. Knapp zwei Stunden nach der Anzeigenerstattung meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei, da er dem Fahrzeug der Tatverdächtigen begegnet war und dieses verfolgte. Seine Verfolgung endete schließlich auf einem Privatgrundstück im Hilmersburger Weg in Friedeburg. Noch vor der Eintreffen der Polizei geriet der Anzeigenerstatter mit den Insassen des Pkw in ein Streitgespräch, da er das Grundstück ohne Erlaubnis betreten hatte. Zudem fuhr er beim Verlassen des Grundstückes einen der dortigen Bewohner mit seinem Pkw an und verletzte diesen leicht. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes dauern an.

