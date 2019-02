Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in Schortens - Täter gingen mit brachialer Gewalt vor - Polizei bittet um Sensibilität und um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

schortens. In der Zeit vom 21.02.2019, 14:00 Uhr bis 22.02.2019, 11:00 Uhr wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Jeverschen Straße einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten, mittels Hebel- oder Brechwerkzeug, die Hauseingangstür aufzubrechen und gingen offensichtlich mit grober Gewalt vor.

Die Polizei bittet um entsprechende Sensibilität und hofft auf mögliche Hinweise aus der Nachbarschaft bzw. von anderen Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/918790 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell