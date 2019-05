Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Bilanz im Kreis Soest zum "Landesweiten Kontrolltag zur Bekämpfung der Ablenkung im Straßenverkehr"

Kreis Soest (ots)

Am heutigen Tag wurden in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr, im Rahmen des landesweiten Kontrolltags zur Bekämpfung der Ablenkung im Straßenverkehr, im Kreis Soest 99 Fahrzeuge kontrolliert. In 33 Fällen mussten die Ordnungshüter Regelverstöße mit unrechtmäßig betriebenen, elektronischen Geräten bei Autofahrern (32 Stück) und einem Fahrradfahrer festgestellen. In 13 weiteren Fällen wurden Verwarngelder verhängt und in einem Fall eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. (reh)

