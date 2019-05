Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in Tiefgarage

Lippstadt (ots)

Der Fahrer eines schwarzen BMW parkte seinen Wagen am Dienstag, gegen 20.00 Uhr in der Tiefgarage eines Kinos in Lippstadt am Südertor ab. Gegen 23.25 Uhr kam er zum Wagen wieder zurück und fuhr nachhause. Am nächsten Tag stellte er dort einen frischen Unfallschaden fest, der nach seinen Angaben, nur in der Tiefgarage des Kinos verursacht worden sein kann. Der Verusacher des Unfallschadens kam jedoch seiner Meldepflicht nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden am BMW beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melde. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

