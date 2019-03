Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.03.2019. Verkehrsunfall in Vechelde Vallstedt zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Salzgitter (ots)

Vechelde, Vallstedt, Alvesser Straße, 07.03.2019, 19:15 Uhr.

Ein 26-jähriger Fahrer eines BMW fuhr auf der Alvesser Straße in Richtung Alvesse. Beim Herausfahren aus einer Linkskurve geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Anfänglich stieß er gegen eine Grundstückseinfriedung und im weiteren Verlauf der Fahrt kam es schließlich zu einem Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Mann. Das Fahrzeug berührte schließlich mit dem Heck eine Schaufensterscheibe. Bei dem Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Derzeit ermittelt die Polizei die Unfallursache. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

