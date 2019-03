Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 7. März 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Polizei Wolfenbüttel warnt vor dem Anruf durch falsche Polizeibeamte

Bei der Polizei Wolfenbüttel gehen derzeit vermehrt Hinweise ein, dass ein angeblicher Herr König von der Kriminalpolizei sich telefonisch bei vornehmlich älteren Mitbürgern melden würde und sie auf eine angebliche rumänische Diebesbande aufmerksam machen würde. Weiterhin teilt er mit, dass er auch andere Einwohner telefonisch warnen würde. Es ist davon auszugehen, dass sich der falsche Polizeibeamte mit Forderungen bei den Angerufenen erneut melden wird. Die Polizei Wolfenbüttel warnt eindringlich davor sich telefonisch einschüchtern zu lassen und etwaigen Forderungen nachzugehen.

Tipps der Polizei:

Falsche Polizisten am Telefon

Am Telefon versuchen sie ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter auch eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

