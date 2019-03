Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.03.2019. Täter zerstören in Ilsede eine Klimaanlage. Zeugenaufruf.

Salzgitter (ots)

Ilsede, Ölsburg, Beekeweg, 06.03.2019, 01:30-02:30 Uhr.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es im Beekeweg zu einer Beschädigung einer Klimaanlage. Die Täter stiegen auf das Dach einer Fernmeldestation und haben eine darauf befindliche Klimaanlage samt den verschraubten Betonplatten vom Dach geworfen. Die Platten und die Klimaanlage wurden hierbei zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell