Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Parkenden Seat angefahren und abgehauen

Soest (ots)

Eine Soesterin parkte ihren weißen Seat Ibiza am Dienstag in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Werler Landstraße in Soest. Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen Schaden an ihrem Auto von schätzungsweise 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich zuvor von der Unfallstelle entfernt, ohne seiner Verpflichtung zur Feststellung seiner Personalien nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell