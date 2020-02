POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 22.02.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht PK Bad Harzburg vom 22.02.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg:

Am Freitag, in der Mittagszeit, legte ein 70jähriger Bad Harzburger in einer Spielhalle sein Portemonnaie auf einem Tisch ab. Als er kurze Zeit später zuürückkehrte, lag dieses nicht mehr am Ablageort. Dieses wurde durch einen bislang unbekannten Täter entwendet.

Vienenburg:

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in Vienenburg in der Bäckerstraße. Dort wurde ein grauer VW Golf in der Zeit von Donnerstag,nachmittags, bis Freitag, nachmittags, vermutlich durch ein größeres Fahrzeug im Bereich der Windschutzscheibe beschädigt. Der beschädigte Pkw war ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt worden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bad Harzburg bzw. in Vienenburg.

Wagener, POK

