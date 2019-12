Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tresor aus Büroräumen gestohlen - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim (ots)

Büroräume "Am Friedensplatz" suchten in der Nacht zum Freitag bislang nicht ermittelte Täter heim. Zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang. Aus den Büroräumen ließen sie bisherigen Ermittlungen zufolge einen Tresor, in dem sich Bargeld in unbekannter Höhe, EC-Karten und Ersatzschlüssel für ein Fahrzeug befanden, mitgehen. Angaben zur genauen Schadenshöhe können aktuell noch nicht getätigt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

