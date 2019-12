Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sicherheit im öffentlichen Raum - bei Kontrollen und Fußstreifen über 70 Fahrzeuge überprüft

Mannheim (ots)

Um die Sicherheit im öffentlichen Raum und im Straßenverkehr kontinuierlich zu steigern und das Sicherheitsgefühl der Sinsheimer Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, fanden am vergangenen Donnerstag Kontrollen im Bereich der Stadt Sinsheim statt. Unterstützt durch den Einsatzzug Heidelberg und der Kriminalpolizei wurden an zwei Kontrollstellen über 70 Fahrzeuge überprüft. In den Abendstunden wurden Fußstreifen im Bereich der Innenstadt durchgeführt. Dabei wurden insgesamt fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wegen Besitzes von kleineren Mengen von Rauschgift festgestellt. Ein Autofahrer nahm unter Drogenbeeinflussung am Straßenverkehr teil, einem weiteren Autofahrer musste die Weiterfahrt wegen technischer Mängel an seinem Fahrzeug untersagt werden. In zwei Fällen wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung von Dokumenten ermittelt. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

