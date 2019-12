Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn: Spritztour eines 17-Jährigen mit Folgen...

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ohne das Wissen der Erziehungsberechtigten, nahm am Sonntag ein 17-Jähriger die Fahrzeugschlüssel an sich und unternahm mit dem Auto mehrere Fahrten auf der K 4105 zwischen Schwanheim und Schönbrunn. Vermutlich auch aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Mann kurz nach 11 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über die dortige Wiese und prallte gegen die Böschung. Während der 17-Jährige nur leicht verletzt wurde, zog sich seine gleichaltrige Mitfahrerin schwere Verletzungen zu, die auch nach der Erstversorgung an der Unfallstelle im Krankenhaus stationär weiterbehandelt werden mussten. Das Auto, Schaden entstand in Höhe von ca. 10.000 Euro, transportierten die Erziehungsberechtigten selbst ab.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell