Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 10.000 Euro Schaden nach Crash in der Speyerer Straße

Heidelberg (ots)

Die Rotlicht zeigende Ampel an der Einmündung Speyerer Straße/Cuzaring missachtete am Samstagabend gegen 20.30 Uhr eine aus Sandhausen stammende Toyota-Fahrerin beim Linksabbiegen und stieß mit dem ordnungsgemäß fahrenden Hyundai-Fahrer zusammen. Der 31-Jährige zog sich bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen zu und wurde noch an der Unfallstelle ärztlich versorgt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

