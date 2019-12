Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Unfall im Kreuzungsbereich

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

7.000 Euro Schaden entstanden am Samstagnachmittag kurz vor 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der See-/Handelsstraße. Ein 32-jähriger Seat Leon-Fahrer hatte die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden 21-jährigen BMW-Fahrers nicht beachtet, so dass es zur Kollision kam. Eine Mitfahrerin im Seat klagte bei der Unfallaufnahme über leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 7.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Seat Leon von der Unfallstelle ab.

