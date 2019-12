Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Hakenkreuzschmierereien, Wer hat Verdächtige wahrgenommen?

Heidelberg-Weststadt (ots)

Am Sonntag gegen 10.15 Uhr wurden mehrere Schmierereien am Bergfriedhof in der Rohrbacher Strasse 115 festgestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Haupteingang auf zwei Einzeichnungen "Jüdischer Friedhof" jeweils ein Hakenkreuz und brachten auf einem Schild einen durchgestrichenen Davidstern auf.

Zeugen und oder Personen, denen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.

