Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw-Fahrerin missachtet Rotlicht - ein Leichtverletzter

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr befuhr eine 19-jährige Toyota-Fahrerin die Speyerer Straße in Richtung Schwetzingen. An der Einmündung zum Cuzaring missachtete sie beim Linksabbiegen das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Hyundai-Fahrer der die Speyerer Straße stadteinwärts befuhr. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Tobias Hild

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell