POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hemsbach (ots)

Am Samstagabend, in der Zeit von 18:30 Uhr - 21:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Königsbacher Straße ein. Die Täter hebelten hierzu ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Wohnung.

Die Täter durchwühlten im Erdgeschoss und im Obergeschoss mehrere Schränke und Schubladen. Der genaue Diebstahlsschaden konnte bislang noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Über ein aufgehebeltes Kellerfenster gelangten die Täter zudem in die Kellergeschosswohnung. Hieraus entwendeten sie Schmuck und Bargeld in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim unter 06201 - 10030 oder der Kriminalpolizei unter 0621 - 174 4444 zu melden.

