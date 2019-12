Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mehrere Auseinandersetzungen am frühen Sonntagmorgen, Zeugen gesucht!

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Sonntag gegen 02.45 Uhr kam es vor einer Gaststätte im Quadrat I7 zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Dreiergruppen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen drei bislang unbekannte männliche Täter auf zwei andere Männer im Alter von 23 und 30 Jahren und eine 29-jährige Frau eingeschlagen und diese verletzt haben, anschließend flüchteten die Unbekannten in Richtung H-Quadrate.

Bereits zuvor soll es in der Bar zu Streitigkeiten zwischen den Personengruppen gekommen sein.

Zwei der unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Orientalisches Aussehen, Anfang 20, ca. 170 cm, schlank, trug eine silberne Halskette

2. Orientalisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt, zwischen 180-185 cm, kurze Haare

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte kein Tatverdächtiger gefasst werden.

In einem anderen Fall wurde die Polizei gegen 03.05 Uhr verständigt, dass sich im Bereich Q6/ Q7 mehrere Personen schlagen würden.

Beim Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzungen standen auf dem Münzplatz ca. 70 Personen, ein 42-jähriger Mann lag bewusstlos auf dem Boden.

Die Beamten begannen mit erste Hilfe Maßnahmen und übergaben den Mann dem sofort verständigten Rettungsdienst. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die gesamte Informationsgewinnung am Münzplatz gestaltete sich sehr schwierig, da mehrere dort anwesende Personen sich aggressiv gegenüber der Polizei zeigten und teilweise die Maßnahmen der Polizisten störten.

Warum der Mann bewusstlos am Boden lag und wer ihn in diese Lage versetzt hatte, konnte nicht geklärt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten wird geprüft, besteht aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht.

In beiden Fällen suchen die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt nun Zeugen und oder Personen, die Hinweise auf die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter 0621 12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.

