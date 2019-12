Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Einfamilienhaus im Schwalbenweg war am Samstagnachmittag das Ziel von bislang unbekannten Wohnungseinbrechern. Da die Terrassentüre den Aufhebelversuchen Stand hielt, schlugen die Täter mit einem Stein die Scheibe ein und gelangten so in das Objekt. Sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse wurden nach Brauchbarem durchsucht und ersten Erkenntnissen nach Schmuck in bislang nicht bekanntem Wert gestohlen. Die Geschädigten befanden sich in der Zeit zwischen 16.45 und 20 Uhr außer Haus. Zeugen bzw. Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, oder dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, aufzunehmen.

